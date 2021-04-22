針對大批黑衣人衝進派出所追打醉警官疑壓案一事，松山分局今作出處置，當事警官記過調職。（示意圖／中時資料照）

北市松山分局督察組一名楊姓體技教官，15日凌晨酒後回分局途中，疑似與路人起爭執後發生衝突，遭多位黑衣人追打，楊姓教官狂奔躲回分局，這群黑衣竟然衝進所裡叫囂，破壞中崙派出所公務電腦，但事後卻有警員爆料，質疑高層壓案，刻意低調處理，也未依法將鬧事份子以現行犯逮捕，對此，松山分局今天上午召開記者會說明，並對楊員的傷害警譽行為，予以記過、調職處分，調整為非教官職務。

黑衣人追醉警官進警局砸電腦鬧事。

黑衣人追醉警官進警局砸電腦鬧事

黑衣人追醉警官進警局砸電腦鬧事

松山分局記者會中表示，根據調查，楊姓督察15日晚間6點多下班後，與友人進行餐敘直到隔日凌晨2點多才離開返回分局休息，途中遇見徐姓、涂姓兩名男子，與其友人們在路口高聲喧嘩，好意出言提醒對方，要求放低音量，但對方卻誤以為楊員出言挑釁，因此涂、徐與友人共計7人，立刻尾隨楊男進入分局。

值班員警發現涂、許等人進入派出所，身上還帶著明顯的酒氣，立即喝斥要求冷靜，涂姓男子同時也上前勸導徐姓男子，但徐男情緒相當激動，不慎碰撞到桌上的電腦螢幕，導致螢幕掉落損壞，一旁勸阻的徐姓男子則當下立即道歉，自行寫下悔過書，承認自己與友人等酒後失態，思慮不周，願意賠償損害物品，同時也向警方當場道歉。

松山分局強調，楊員因處事不當，導致致衍生事端，傷害警譽，目前已予以記過、調職，並調整為非教官職務。

事件被PO在臉書。（圖／翻攝自Facebook／靠北警察）

一名基層警員昨（20日）將此事PO到臉書粉專「靠北警察」，文中開頭就寫道「這件事需要大眾來公審」，接著說「某教官什麼也不說，直接往分局逃竄，10名黑衣人因為不滿，直接砸會毀值班臺電腦，值班的警員都滿臉黑人問號，眼看分局近日沒作為，看來是想壓下來欸」。

爆料的警員不滿指出，一個公務機關的電腦被毀損，難道不用以現行犯逮捕嗎？某教官自己搞的爛攤子丟給派出所，這些黑衣人拿刀追砍，難道值班警員不會有危險嗎？。

滋事醉警官寫下悔過書。（圖／翻攝自畫面）

據了解，派出所警員看到喝酒的楊姓教官衝上樓，礙於會讓長官惹上麻煩，也不知如何處理，最後由派出所主管將黑衣人驅離。

不過分局內部也傳出另一版本，表示楊姓教官是酒後與一位民眾在外發生口角，回到派出所後，剛好所內同仁又正在處理另一件案件，現場留置有數名黑衣人，楊員又和所內幾位關係人發生口角，造成對方欲上前理論而將桌上電腦掃下桌。

但不論如何，有人在警分局內滋事，當時也有員警上班狀態，都依該先依法留置，已毀損會妨害公務罪嫌偵辦，但警局唯恐事件曝光丟面子，反而選擇忍氣吞聲，在對方答應賠償毀損物品下，就將滋事民眾登記身分任期離去，至警察尊嚴何在？此事曝光後，松山分局緊急在今天召開記者會進行說明，並對楊員作出記過、調職處分。

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(中時新聞網)