【旅遊經 編輯部報導】

台北市又有新的打卡點了，基隆河左岸5號水門旁的堤壁上，由台灣新銳藝術家 LeHo，用夢幻和色彩圖案，以漸層彩繪設計，以「水邊」為主體，將地居民的兒時回憶躍然於堤壁，成品可說是美麗繽紛且夢幻，而這樣新的打卡點，未來臺北也會陸續出現，因為這是北市水利處，從2020年開始規劃推動的「臺北新畫堤」，讓堤壁注入都市美學，用故事來串連臺北水岸，「臺北新畫堤」堤壁美化目前已完成三個景點，所以民眾以後還是會陸續看到其他作家不同的作品，躍上堤壁上！

水利處表示，這次請來台灣新銳藝術家Leho操刀設計堤壁美化，構思過程中Leho透過在地考察並與當地耆老訪談，決定了主題方向，以「水邊」來發想創作，因為耆老提及在當地還沒設置堤防的年代，新東里附近是容易淹水的地方，河水漲起來，水會漫過草皮，而當河水退去時，居民會互相邀約去河邊抓魚，這些過往深深地刻劃在長輩的記憶裡。

作者Leho為臺灣新銳藝術家，他說會取這個名字是因為LeHo 與Hello相似的語意，LeHo(音同「你好」的台語發音)代表傳統臺灣人的友好問候和歡迎訊息。因為喜愛動物和生活。因此，作品中將自己對人、生活的情感投射在各式各樣的具象生物上。

基五號水門夢幻hapi 堤壁出自台灣新稅藝術家LeHo之手

透過這些對話與故事，Leho的作品以水為概念，結合行道樹，勾勒出大雨過後，水淹過公園魚在植物裡漫游，大家搶抓那大條的魚的景象，這面堤壁刻畫了新東里古早前人們與河濱水邊的情感連結，透過Leho色彩繽紛又夢幻的彩繪手法，繪出夢中的記憶，也呼喚出世居當地的居民們封存的回憶與經歷，當然也成為一幅美麗的壁面，民眾若有經過，別忘了前往，拍個網美照「趣」！

「臺北新畫堤」堤壁美化目前已完成三個景點，其中還有個隱藏的亮點，當全部故事完成後，會用這個亮點來連接所有堤壁的故事，期待這樣的方式更能獲得在地的認同感，「臺北新畫堤」讓每一處水岸堤壁有獨特性，也讓堤壁成為訴說地方文化的城市繪本。

作品在塔悠路底基隆河五號水門旁，不妨好好欣賞LeHo Artwork幻獸製造機的創作，值得一提的是，在好天氣的時候，約中午11點到1點間，甚至有機會可以看到堤壁的水波圖樣，至於為什麼？正等著民眾去探尋！

(中時新聞網)