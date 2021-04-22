看書、整理重點也能賺錢！精確掌握知識力，將巨量內容歸納整理為職場、專業所需知識，是近年社群網路興起的風氣，從自己閱讀、分享的文字分享轉而各種的網路說書族群，是商機也是培養職場能力的捷徑。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心規畫「開卷有益 閱來閱幸福」，幫助求職者增加職場實力。

永康就業中心表示，閱讀是時間成本最低的學習途徑，花幾個小時看1本書，就能系統性的學習知識，而讀書也可以保持高度專注，然而，在資訊爆炸的數位時代，取得資訊管道太多，有閱讀書本習慣的人愈來愈少。永康就業中心將在4月23日世界閱讀日，推出「開卷有益 閱來閱幸福」活動，由永康就業中心同仁分享中心書籍內容，並設計成「植物的語」造型書籤，閱讀同時在書中種下可愛小盆栽，鼓勵民眾用閱讀培植軟實力，增強職場專業力。

永康就業中心將在4月23日世界閱讀日，推出「開卷有益 閱來閱幸福」活動。（曹婷婷攝）

活動23日開跑，共300張盆栽造型書籤，凡來中心洽公的民眾都能獲得書籤，每張都有永康就業中心同仁分享書籍內容，用內容鼓勵求職民眾，並希望透過這樣的活動，讓民眾多多閱讀，養成看書的習慣，數量有限送完為止。

當日上午9時至11時，在本中心2樓多功能教室(永康區東橋二街18號)並有辦理徵才活動，設攤的廠商有豐盟企業、巨蛋展覽、南茂科技、奇菱科技、鎧全鐵材製品、臺南紡織、長利科技、新進工業、宏佳騰動力科技、新元豪企業等10家廠商，另有豐華生物科技股份有限公司代收履歷。提供堆高機、機台操作或維修人員、組裝包裝員、清潔員、業務助理、營業專員、會場硬體佈置人員、極板助理工程師、生管助理、引擎技術員、開發工程師等288個工作機會。

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