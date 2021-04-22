家電大廠惠而浦（Whirlpool）21日盤後公布，今年第一季每股盈餘（EPS）7.20美元，比華爾街預期的5.40美元高出許多，是連續第9季獲利優於預期，除了反映疫情造就的家電需求之外，也突顯近年管理高層執行力提升。
惠而浦21日將全年EPS預估範圍中間值從19.50美元調升至23美元。早在今年年初華爾街就看好家電業者業績成長，但惠而浦全年財測比華爾街更加樂觀。華爾街目前對惠而浦全年EPS的預估值約在21.13美元。
回顧2019年惠而浦全年EPS僅16美元，去年增至18.55美元，若今年達到23美元將締造卓越成長。儘管去年疫情造就的居家辦公潮讓各類消費電子產品需求暴增，但近日鋼價上漲再加上廣泛應用在家電的半導體嚴重缺貨，考驗家電業者的供應鏈管理能力。惠而浦執行長畢澤（Marc Bitzer）表示：「第一季財報證明我們對零件短缺及通膨壓力的應變能力強大。」
(工商 )
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