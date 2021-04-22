總太地產（3056）去年受惠北屯區造鎮案「總太2020」完工交屋，EPS達4.9元，年增幅高達1.17倍，獲利翻倍成長，每股配3元股息，3月份股價最高曾飆到44元的歷史高價。

總太今年首季營收35.68億元，年增幅達129％，法人預期首季獲利攀高可期。在股價回檔修正後，外資昨日買超427張相挺，總太地產今日早盤股價一度重返40元大關。

總太地產3月底正式推出台中市北屯區「心之所向」三期與四期造鎮大案，總戶數逼近1,900戶，總銷金額高達150億元，目前預約銷售熱絡。

(工商 )