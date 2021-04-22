亞太電（3682）22日股東臨時會決議通過，將在一年內以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募總金額75億元，擬洽遠傳電信認購5億股，私募普通股發行價格暫定為10元，募集資金總額50億元，將運用於支付遠傳電信5G頻段共頻共網之頻譜費用，其餘2.5億股將再洽其它應募人。

亞太電信總經理黃南仁22日表示，依據與遠傳三共的合作規畫，未來必須付給遠傳94.71億元的5G頻譜標金分攤費用，因此，私募5億股所募集到的50億元資金主要用來支付遠傳頻譜標金，償還債款則是未來要做的規畫。

(工商 )