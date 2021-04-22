人民幣兌美元中間價22日報6.4902，較21日報6.5046，升144個基點，升幅為0.22％，創逾一個月高。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，22日開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率繼續持平於2.2厘。人行自3月初至今逆回購操作已連續38日維持在該規模，仍與22日到期量完全對沖。

據路透統計，19日當周逆回購到期規模為500億元，19日至23日分別到期100億元。此外，25日為補班日，計入統計範圍。

(工商 )