大陸紡織業景氣復甦，不單工業用縫紉機廠高林股接單回升，訂單能見度看到七月，就連工業用縫紉機零組件大廠強信-KY訂單能見度也看到第二季末，但囿於原物料供應商缺料也缺工，造成第一季出貨跟不上接單速度，缺工問題逐漸獲得改善，第二季出貨可望逐月成長，今年營運目標是營收及獲利均優於去年。

強信表示，大陸紡織成衣廠及工業用縫紉機廠從去年下半年開始回補庫存剪線及自動化剪帶裝置，尤其大陸缺工問題依舊存在，為減少人力，持續採購自動裝置等產品，使得強信從去年10月起，連續5個月營收同期比均成長，3月合併營收1.18億元，年成長15.46％；第一季合併營收3.41億元，年增長28.45％，第一季獲利可優於去年同期。

強信指出，工業縫紉機廠庫存去化已低於水位帶動回補動作加快，成衣紡織廠擴大零配件耗材採購動能，雙引擎驅使下，強信目前訂單比出貨多出二成，優於今年初接單表現，訂單能見度看到第二季末。

強信表示，目前成衣紡織廠稼動率普遍居高不下，帶動公司刀具、針位組等零配件接單不暇，加上工業縫紉機客戶庫存水位都已偏低，持續進行回補，使強信2021年第一季營運表現已擺脫疫情陰霾，重回年成長走勢；而強信持續強化內部自動化生產，用以改善中國普遍缺工問題，亦在近期已見明顯成效，強信預估第二季產線的生產輸出效率可望較過去全盛時期再提高15％，有助進一步消化在手訂單，第二季稼動率維持高檔無虞，且自動化生產亦有助人力成本降低，有助毛利率提升。

強信表示，強信對今年維持審慎樂觀看法，主因是市場預期上游原物料、零配件漲價，帶動下游提前拉貨、備庫力道強勁。雖然紡織成衣廠及工業用縫紉機廠目前訂單能見度都看到第三季，強信會密切觀察第二季訂單能見度，是否出現疫情過後的報復性消費潮，不過今年樂觀整體需求成長趨勢不變。

(工商 )