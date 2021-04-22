千噸萊豬市面上看不見？雲林議員怒批陳吉仲「裝肖維講廢話」【獨家專訪】

【全程影音】國民黨召開「全國一起協尋美國豬」記者會｜2021.04.22

立法院國民黨團今（22）日召開「全國一起協尋美國豬」記者會，國民黨立院黨團書記長鄭麗文質疑，已經有1千多噸美國豬肉、內臟進口台灣，但找遍豬肉加工品都沒有美國豬製品，美國豬是隱形了嗎？且禁止萊克多巴胺的歐盟國家進口到台灣的豬肉都翻倍成長，對此，鄭麗文直言，民進黨想要討好美國人，搞了半天得利的是歐洲人。

今年1月開放美國萊豬進口，但衛福部豬肉儀表板累計至今，已有1千多噸美國豬肉、內臟進到台灣，通通都未檢出萊劑，引發藍營質疑美豬流向。鄭麗文直言很奇怪，陳吉仲才說，找不到美國豬是因為都變加工品了，但國民黨遍尋大台北的超商、市場豬肉加工品，超過100個品項，通通沒有美國豬製品，唯一找得到的就是美國製造的香腸，所以當然用的就是美國豬，可能廠商怕賣不出去，還標示百分之百無瘦肉精。

鄭麗文指出，1千多公噸美豬，換算起來約15萬隻豬，跑到哪裡去了？其他產品包括罐頭、包子、貢丸、水餃、火鍋料等，通通找不到美國豬。鄭麗文直言，哪一個台灣製造的食品標示是用美國豬或內臟，都找不到，代表市面上的標示不可信，農委會有去查嗎？有去管嗎？查得了嗎？管得了嗎？

衛福部豬肉儀表板顯示，累計至4月21日，進口1千多噸的美豬都未檢出萊劑。（圖／摘自衛福部豬肉儀表板）

國民黨立法院黨團22日召開「全國一起協尋美國豬」記者會。（劉宗龍攝）

國民黨團總召費鴻泰日前指稱「府院定調今年8月28日前不進口萊豬」，民進黨隨即做哏圖批費鴻泰公然說謊。鄭麗文質疑，民進黨說政府不會干涉進口商是否要進口美豬，那為什麼剛好都沒有人進口？難道是台灣人真的很害怕進口萊豬，所以從此都不進口了嗎？這樣民進黨政府怎麼跟美國人交代呢？

鄭麗文也提到，丹麥、西班牙、荷蘭等國進口的豬肉都翻倍成長，義大利更是成長近8倍，這些都是歐盟國家，都是禁止萊克多巴胺的國家；反觀美豬、加拿大豬都是負成長，所以這說明台灣人很聰明，說明台灣人就是不要吃萊豬，民進黨想要討好美國人，搞了半天得利的是歐洲人。

鄭麗文說，本來美國豬是可以進口的，只要不含萊克多巴胺，且現在美國本土豬有超過8成都沒有萊劑，只要沒有萊劑的美豬，台灣人不是進口得很開心嗎？結果現在弄巧成拙，搞得大家都不敢吃美豬。

(中時新聞網)