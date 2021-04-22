Here's video of how Trae Young went down:pic.twitter.com/O0cR4O7Sp1 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 22, 2021

攸關東區第4席位的關鍵戰役，22日在麥迪遜花園廣場開打，沒想到老鷹明星後衛崔楊第3節左腳踝大扭退場，老鷹更在OT遭到尼克打出誇張10比0，最終127比137敗下陣來，拱手讓出東區第4位置給最近豪奪8連勝的尼克，崔楊看來傷勢不妙。

一路保持領先的老鷹，卻在第3節還剩1分13秒看到最不想見到的畫面，當時老鷹還以95比87領先，崔楊卻在切入上籃同時，落下不小心踩到對方的腳，當場造成左腳踝扭傷，讓他痛到狂打地板發洩，最後更只能依賴隊友攙扶才能離場。

趁著崔楊因傷提前退場，尼克隨即發動猛攻追上，更把比賽逼入延長，延長賽一開始，就靠蘭道爾、奎克利各進1顆三分球帶領，打出誇張10比0小高潮，老鷹完全被打傻，只能眼見勝利遠去，老鷹竟在延長賽只拿5分，自然想贏都難。

尼克以蘭道爾40分、11籃板及6助攻表現最為搶眼，羅斯與奎克利各有20分，布洛克18分、巴雷特16分；崔楊離場前拿下20分、14助攻與4抄截，可惜少了他之後，老鷹確實頓失攻守重心，卡培拉也有25分、22籃板，波達諾維奇20分。

(中時 )