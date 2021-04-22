《商情》黃金亞洲電子盤續攀2個月高點 10:522021/04/22 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走軟，且美國公債殖利率下滑，加上亞洲與拉丁美洲疫情升溫，提振黃金避險需求，因此令金價續攀近2個月高點，另外因汽車製造需求提高，帶動鈀金價格於歷史新高附近徘徊；截至台北時間4月22日上午10點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金上漲1.8美元，報每盎司1794.9美元。 5月白銀下跌0.015美元，報每盎司26.555美元。 7月白金上漲2.6美元，報每盎司1217.3美元。 6月鈀金上漲2.4美元，報每盎司2878美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤續跌 《商情》黃金亞洲電子盤延續漲勢 (時報資訊) #報每盎司 #亞洲 #黃金 #電子盤 #續攀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂供不應求 國際鐵礦石續攀8年高點 10:522021/04/21 財經 《電子零件》訂單增溫 台翰旺到Q3 09:442021/04/22 財經 吃素≠植物性飲食 哈佛研究：這樣吃可望降10％中風風險 04:132021/04/22 健康 《電子零件》鵬鼎產品出包恐掉單？臻鼎-KY：純屬臆測 09:102021/04/22 財經 法人撤退 小資族變心 台積一口氣跌破月線及600元 04:102021/04/22 財經要聞 電子投票結果搶先看！集保新制 助股民實踐股東行動主義 09:392021/04/22 財經 東京奧運》男足分組出爐 德國、巴西首輪強碰重演金牌戰 09:542021/04/22 體育 台積電、中鋼、面板、航運點火 台股大漲200點站上17400點再創新高 09:072021/04/22 財經 蘋果新品沒驚喜 股價乏力 04:102021/04/22 財經要聞 《美股掃瞄》經濟解封股領軍 美股連2跌止步 09:102021/04/22 財經 iPhone12助攻 5G月底破200萬戶 04:102021/04/22 財經焦點 財經熱門新聞 中鋼賣太早怎麼辦？分析師曝2檔賺回來 - 財經 台股激情演出1小時成交逾2200億 全天恐創近6000億天量 - 財經 台積電後下一個護國神山是誰？謝金河曝1條件就有答案 - 財經 航海王打敗股王 長榮海市值4千億超車大立光 股價飆新高 - 財經 BDI、BCI大漲 散裝船運創淡季驚人行情 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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