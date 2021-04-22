因美元走軟，且美國公債殖利率下滑，加上亞洲與拉丁美洲疫情升溫，提振黃金避險需求，因此令金價續攀近2個月高點，另外因汽車製造需求提高，帶動鈀金價格於歷史新高附近徘徊；截至台北時間4月22日上午10點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲1.8美元，報每盎司1794.9美元。

5月白銀下跌0.015美元，報每盎司26.555美元。

7月白金上漲2.6美元，報每盎司1217.3美元。

6月鈀金上漲2.4美元，報每盎司2878美元。(商品行情網)

《國際油價》原油亞洲電子盤續跌
《商情》黃金亞洲電子盤延續漲勢

(時報資訊)

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