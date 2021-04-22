空中巴士(Airbus)將進行近十年來規模最大的一次製造網絡的重整，將重組德國和法國的大型組件業務，一些小型零組件生產可能被終止。

該歐洲飛機製造商周三表示，將把法國的航空結構的組裝合併在一個單位之下，將St Nazaire市和Nantes市的機身組件工廠，以及子公司Stelia的全球業務整合在一起。

在德國，其頂級航空技術部門「Premium Aerotec」將被分拆，其部分將整合到Stade市的製造工廠，部分整合到漢堡市的工廠，其餘將成為一新業務，專門生產小的和量產的「細節」零件。

這些零件將包括幾塊美元的金屬支架等小型零件，到價值數萬美元的複雜加工元件，例如在德國高度自動化的Varel工廠所生產的零件。

新的分拆還包括德國Augsburg市工廠的一部分，以及羅馬尼亞Brasov市的工廠。

空中巴士執行長Guillaume Faury在兩個月前曾指出，包括機身組件製造的航空結構是非常核心的。

空巴目前為出售Stelia和Premium Aerotec全部股份畫下句點；這兩家公司都在2009年因Power8計畫而成立。然分析師認為，兩家公司員工總計1.5萬人，總銷售36億歐元；將兩家子公司直接置於集團控制下，會有極大的成本壓力。

(時報資訊)