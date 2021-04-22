上海商銀(5876)搶得頭香，去年底成為金管會首批核准開辦高資產客戶財富管理業務的3家銀行之一。歷時近4個月籌備後，斥資億元於台北市仁愛路打造獨棟的「傳富理財」中心正式成立，即日起提供高資產客戶量身打造的專屬理財規畫服務，並預計5月正式運作。

上海商銀總經理林志宏表示，該行自去年底獲得金管會核准開辦新台幣1億元以上高資產客戶服務業務以來，即全力動員積極籌辦新服務業務。經過近4個月努力後，終於即將開始運作，並將負責推展此項業務的單位取名為「傳富理財」。

上海商銀指出，「傳富理財」團隊包括該行理財、企金、OBU及信託等領域的優秀同仁，並從外部招募具有私人銀行背景的營運、行銷及商品設計專才，結合國內前4大會計師事務所的執業會計師團隊，提供專業且全方位的差異化金融產品與服務。

上海商銀此次於台北市仁愛路設立獨棟隱密、獨立性高的「傳富理財」專屬VVIP中心，提供高資產客戶財管服務業務。除了提供上述客製化服務，亦提供各式交易手續費優惠，以及生日禮、機場接送、高鐵升等商務艙等特別權益。

上海商銀指出，「傳富理財」將推出高資產客戶獨享的債券、衍生性商品、私募基金等金融商品，以滿足高資產客戶理財需求。而私人銀行流行的融資交易，上海商銀的信託業務已在數年前即取得許可，亦可讓高資產客戶同時適用。

林志宏表示，上海商銀長期深耕重要核心價值客戶的往來關係，並積極開發國際金融業務分行（OBU）客戶，發展國際金融業務。過去協助客戶打拚賺錢，未來將進一步為客戶做好資金規畫與資產傳承服務，成為客戶世世代代的最佳金融夥伴。

林志宏期許，「傳富理財」在高資產客戶服務業務5月正式運作時，能持續加強產品研發能力，提供更精緻的客製化產品方案，同時要更用心服務，讓客戶享受金字塔頂端禮遇，努力達成上海商銀為高資產客戶「傳富理財，成就未來」的使命。

(時報資訊)