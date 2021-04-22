新北市政府啟動新、泰塭仔圳市地重劃，共分2大區開發，第1區（中正路以北）由榮工工程得標，第2區也在上月確定由中華工程得標，總發包金額約45億元；地政局表示，由於第2區保留戶、重劃排除戶較多，正與中華工程開會討論交通工程施作方向，盼將當地民眾通勤影響降到最低。

新北市地政局表示，第2區共120公頃，預計明年開工、2026年完工，這次得標的中華工程，曾經是中華民國經濟部所屬國營事業之一，後於1994年轉為民營事業，並參與全國37處土地開發案包括台中高鐵站市地重劃、新莊副都新市地重劃等，且旗下還有工程機械子公司，擁有各式工程機具設備，工程量能相當穩定。

地政局長康秋桂表示，由於2區保留戶較多，為避免當地居民通勤困難，施工方向會著重交通工程優先施作，期望將通勤影響降到最低。

此外，第2區自動搬遷期至今年12月，地政局提醒，地上物所有權人於期限前將建築物拆除或騰空搬離，並完成斷水斷電及戶籍遷出登記，1999年6月11日前興建之建物將依規定另發給自動搬遷獎勵金，而工程廠商也將配合進場施工拆除地上物。逾期未搬離者，將強制拆除並不發給自動搬遷獎勵金。

(中時 )