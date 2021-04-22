台北市松山分局遭大批黑衣人衝入砸電腦、打警官，事後警方高層僅以「不慎碰撞」為由處理。對此，內政部長徐國勇（圖）22日在立法院內政委員會受訪時表示，早上看到新聞，已請陳家欽調查。（劉宗龍攝）

台北市松山分局遭大批黑衣人衝入砸電腦、打警官，事後警方高層僅以「不慎碰撞」為由處理。對此，警政署長陳家欽今碰巧赴立法院進行「全國治安狀況」專案報告時，面對警局遭砸事件，他說會依法偵辦，不能有縱放；內政部長徐國勇則說，早上看到新聞，已請陳家欽調查。

北市松山分局督察組一名教官，傳出日前凌晨酒後回分局途中，疑與路人起爭執發生衝突遭追打，該名教官躲回分局，但黑衣人無視員警，逕自衝進所裡叫囂，並破壞樓下中崙派出所的值班台電腦。隔天，傳出警方高層低調處理，對於電腦遭破壞解釋為「不慎碰撞」，引來基層員警質疑，透過社群平台公開這起事件，抨擊警方高層「看來是想壓下來」。

面對台灣近來不斷傳出槍擊案，儘管內政部長徐國勇上周在立法院強調，「從中正大學的民調來看，台灣治安是不斷在進步」，但因類似兇殺事件持續發生，立法院今為此召開「當前全國治安狀況、警察執法設備與警察勤務裝備機具強化情形」的專案報告。

台北市松山分局遭大批黑衣人衝入砸電腦、打警官，事後警方高層僅以「不慎碰撞」為由處理。對此，內政部長徐國勇（右）22日在立法院內政委員會受訪時表示，早上看到新聞，已請警政署長陳家欽（左）調查。（劉宗龍攝）

面對黑衣人衝派出所打警官事件，徐國勇表示，他是今天早上才看到新聞，已要求陳家欽調查，會調查清楚，該怎麼處理就怎麼處理；松山分局稍晚應該也會開記者會說明細節。

陳家欽則說，對於警員闖禍與違紀的部分，警局已記過、調職；至於黑衣人闖入派出所是否有妨害公務，已要求台北市警察局重新調查清楚，依法偵辦不能縱放。

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台北市松山分局遭大批黑衣人衝入砸電腦、打警官，事後警方高層僅以「不慎碰撞」為由處理。對此，內政部長徐國勇（圖）22日在立法院內政委員會受訪時表示，早上看到新聞，已請陳家欽調查。（劉宗龍攝）

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(中時 )