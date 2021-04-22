54歲資深女星況明潔從團體「城市少女」出道，一度成為炙手可熱的偶像，單飛後轉戰主持、演戲和綜藝等領域，率真又敬業的態度頗受觀眾喜愛。近日她參與八點檔演出，因劇情要求怒甩男星黃玉榮巴掌，不小心落空打中石柱，手指慘吃蘿蔔乾。

況明潔19日才PO出被黃玉榮公主抱的照片，只見她嚇得花容失色，一心擔憂對方會不會閃到腰，同時懷念兩人同甘共苦的對戲，坦言：「雖然戲裡死對頭，戲外真的超愛他的」想不到過兩天而已，劇情又有驚人發展，況明潔昨（21日）在臉書驚吐：「這兩天哭慘了！」表示自己哭到雙眼大浮腫，而且右手中指和無名指也掛彩，「因打『黃冠中』（黃玉榮 飾演）巴掌，揮空打到石拄，不小心吃了蘿蔔乾，腫到不行，一切都只是希望戲好，也希望演員及劇組的努力大家能看到」。

照片中，況明潔的中指和無名指明顯腫脹，她對著鏡頭微微蹙眉，表情十分無奈，許多網友看到傷勢照，忍不住留言關心：「辛苦了拍戲要注意安全喔」、「妳很敬業」、「演員錢真難賺是不是」、「認真的女人最美～但要小心別再受傷了呦」女星郎祖筠也直呼：「好硬的蘿蔔乾！保重啊！一般人只覺得戲中挨巴掌痛，殊不知打人的壓力才大呢！又要打得像，又怕打傷人，可戰戰兢兢哩！」況明潔認同不已，留言回覆：「就是！加上如果打到人自己又忘詞，天啊！真想找個地洞鑽下去」演員張靜之也留言：「姊姊保重！！我這幾天也是哭到眼睛快睜不開…心疼妳…」況明潔心疼地回：「你更辛苦啊！一埸戲就拍了三天外景，還要滾山坡加下水，除了冷又危險，我們都要多保重！」

(中時新聞網)