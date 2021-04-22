海巡署為強化東沙與南沙太平島防衛，加強反舟波攻擊以及反登陸作戰，在108年度編列505萬元預算，採購88具紅隼反裝甲練習火箭彈，伏擊敵方兩棲裝甲車輛，110年度又採購101枚，海巡署向立院報告內容披露，目前南沙與東沙各配備有124具、168具紅隼火箭彈，已滿足現有數量，進行防衛作戰需求。

海巡署向立法院說明，部署火箭彈目的，主要是伏擊敵方兩棲甲車與水陸空載具，擾亂戰鬥編制，阻滯敵軍，期殲滅於水際、阻敵登陸，從108年起就進行射手培訓，目前已有60名合格射手，並且在訓練期間，已使用練習火箭彈64具。

由於海巡署也參照陸軍射擊訓練，並依據國防部「陸軍射擊訓練手冊一反裝甲火箭彈實彈射擊」準則，載鑑測時，單人射擊數2發，第1發命中100分，不得射第2發，第2發命中則為60分。現階段規劃每兩季射擊一次，於東沙島及太平島現地實施射擊訓練。

另外海巡署為了強化戰訓，特別強調南沙指揮部108至109年於火砲射擊訓練時，已使用練習火箭彈48具；東沙指揮部則在去年6月9日前運抵東沙，同時進行射擊訓練時，使用16具訓練彈。

海巡署實際上在108年度就編列505萬元預算，採購88具紅隼反裝甲練習火箭彈。但是為了加強防務與反登陸作戰需求，計畫在110年度繼續採購101枚，但卻遭到立委凍結預算，為了請求立委解凍預算，海巡署才向立院報告過去未曾對外說明的紅隼火箭彈部署狀況。

根據海巡署說明，目前目前南沙與東沙各配備有124具、168具紅隼火箭彈，已滿足現有數量，進行防衛作戰需求。

(中時新聞網)