日前東森集團總裁王令麟被前女星妻子蔡咪咪提出離婚訴訟，主要理由是兩人分居已長達15年，且幾乎沒有聯繫，案子經過多次調解未果，直到上個月台北地院家事庭判定這段婚姻已難回復，因此判決離婚，更認為離婚事由應歸責王令麟，訴訟費用由男方負擔，對於此事，資深媒體人粘嫦鈺在節目上表示，蔡咪咪當紅之際嫁入王家，40年來為家庭及丈夫的公司付出，卻也因丈夫而遭到通緝，不想再委屈因此堅決離婚。

粘嫦鈺在《新聞挖挖哇》節目上透露，當年蔡咪咪是「五花瓣合唱團」主唱，唱紅〈媽媽送我一個吉他〉，還與謝雷搭檔，青春可愛的模樣讓她爆紅，堪稱少女偶像始祖，而當時的王令麟雖然是富二代，但爸爸王又曾要求兒子要從基層開始，因此兩人相識時，王令麟在嘉新麵粉擔任小科長，月薪2萬多，跟蔡咪咪的地位與條件落差相當大。

蔡咪咪曾是「五花瓣合唱團」主唱，與謝雷搭檔演出爆紅。(中時資料照片)

但蔡咪咪不覺得這是阻礙，23歲青春正盛時，她點頭嫁王令麟，且直接退出演藝圈，甘心成為輔佐丈夫的好妻子，甚至拋下紅星身分，到集團底下的公司當財務，也跟員工一起打卡上下班，家庭部分，蔡咪咪為孕事費盡千辛萬苦，曾經流產，仍拚死生了3個女兒，不料好不容易丈夫事業終於成功、她得以過上貴婦生活，卻又因老公捲入力霸掏空案。

此案引發軒然大波，蔡咪咪因此遭到通緝，只能遠走美國，王令麟則是入監服刑，夫妻倆就此沒能見面，在離婚訴訟中，蔡咪咪主張夫妻倆本是相扶持，但老公事業成長後，就很少陪伴家人，長期冷落她及孩子，知道家庭有了裂痕但也無心彌補，自2001年分居後，雙方形同陌路，粘嫦鈺也在節目中指出，蔡咪咪本以為案件後再熬一段時間，她就能回台灣或是王令麟來美國找她們，不料王令麟這些年更忙於事業，從不曾到過美國，她也聽過一些傳聞，但因為案子的關係也不能聯絡，最終多年不滿累積成怨念，蔡咪咪才會在通緝解除前2年，心死跨海提離婚。

(中時新聞網)