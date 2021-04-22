資深藝人曹西平在演藝圈闖蕩40年，直來直往的性格，經常在臉書反擊酸民，不過這次則是發文感謝粉絲，原來是有粉絲跟他喊話，即便未來窮困潦倒也不用擔心，因為「家裡不少你這雙筷子」，讓他感性表示：「當了一輩子偶像，我這一生值得了」。
曹西平表示進入演藝圈多年，一路從低潮爬起來的心酸，相信所有粉絲都看在眼底，近來更有粉絲向他表示即便未來沒有節目上，因此沒錢窮困潦倒也不用擔心，隨時歡迎他來家裡住以便照顧，更強調「家裡不少你這雙筷子」，由於知道曹西平沒有家人和父母，更喊話即便晚年怎麼樣，也要維護他最後的尊嚴，這些話聽的曹西平相當感動，坦言：「四哥唱歌唱了一輩子，有你們這樣子愛我，我說真的我此生不遺憾了」。
曹西平除了感謝大家了解他的故事，也感謝大家知道他一路走來的心酸，有粉絲一路知心相挺，讓他表示進入演藝圈40年來獲得的愛，已經遠遠超過自己家人所給的，更感謝大家能把他當自己家人對待。
對此，網友也紛紛留言打氣：「您是我們這一輩人的優良模範，不管谷底有多深，別忘了有很多人一起在陪你爬」、「四哥還有許多愛護您的人在守護著您，大家一直都在的，要開開心心的過」、「我想大家喜愛你，除了台上表演，還有你的真性情，才能跨那麼多年齡層圈粉」。
(中時新聞網)
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