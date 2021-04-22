跨境電商升溫，更成為疫情後品牌亟欲搶攻的領域，以台灣中小企業來說，也有不少領域在海外市場特別熱銷，阿里巴巴國際站日前公布成績指出，站上台灣商家整體線上成交金額較去年同期成長112％，訂單數成長69.7％，主要熱銷產業包括五金工具、機械、辦公設備等台灣外貿優勢產業。出口市場排名依序為美國、德國、巴拉圭，後兩者則為首次入榜。

疫情驅動零接觸經濟，引爆全球跨境電商浪潮，市場研究機構eMarketer調查發現，全球網路零售市場規模持續擴大，2020年全球網路零售業銷售總額超過4兆美元，年成長率達27.6％，到2022年將上看5兆美元，線上購物商機龐大，企業也加速投入，搶攻全球跨境商機。

不過，跨境電商雖然可接軌全球，但其中的資訊流、電商平台、金流、物流、各國稅務一直到數位行銷，每個環節都是一門專業，不管是大型跨國公司、中小企業或個人微商，都得多方尋找各種解決方案，相當耗費時間與人力。

跨境電商夯，根據阿里巴巴國際站公布站上3月新貿節的數字，台灣商家成交金額較去年同期成長超過一倍，訂單數增加近七成，最熱銷的產業為五金工具、機械、辦公設備等。在個別商家成績方面，阿里巴巴國際站表示，以中部五金手工具商家單月營業額破百萬美元奪冠，更接到來自巴拉圭買家的大訂單，成為今年新貿節台灣商家的最大單。

此外，也有台灣寵物除臭商家表示，在新貿節期間，接到來自新加坡客戶的5位數美元訂單，成為該公司經營阿里巴巴國際站以來的最大訂單。

(工商 )