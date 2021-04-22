今天是4月22日「世界地球日」，前總統馬英九表示，他在10年前的今天，於總統府召開記者會宣布，為保育彰化縣濁水溪口的潮間帶濕地，政府不支持國光石化開發案；在10年後的今天，馬英九特別提醒蔡英文政府，應該要多重視民意、保護生態，特別是目前即將進行公投的藻礁議題。

馬英九在臉書中指出，2006年，國光石化被行政院長蘇貞昌列入「大投資、大溫暖」計畫的重大開發案，但此案在高碳排、高健康風險、廣大濕地破壞、耗費大量水資源等方面引發巨大爭議。2008年總統敗選的民進黨政府，將國光石化案留給新政府決定。

面對經濟發展與環境保護的衝突，馬英九當年要求政府各部門真誠傾聽各界聲音，讓持不同立場的各方，都能理性、完整地表達意見。馬英九指出，2011年3月底，他徵詢行政院、經濟部與環保署的意見，並在總統府與蔡嘉陽教授、錢建文醫師等彰化縣環團領袖會面，看了他們所提的說帖，讓馬英九更深入認識此案對環境生態的衝擊。

馬並在同年的4月3日參加彰化的反國光石化萬人餐會，瞭解在地民眾的心聲，隔天(4日)，再親自造訪濕地、訪問農家。在見證當地豐富的生態資源，以及鄉親們對土地濃厚的感情後，政府重新省思環境保護與經濟發展之間的平衡，深入檢討臺灣石化產業高質化的發展趨勢，評估興建離岸廠房的可行性與風險，最後作出不支持國光石化這個價值6千億元開發案的決定，同時也請經建會訂定計畫，專案協助芳苑鄉、大城鄉當地發展經濟。

馬英九指出，10年前，為了環境保育，政府決定停建國光石化；10年後，事實證明，當年他雖挨了石化界不少罵，但我們捨棄生產低階石化產品並推動高質化，保留珍貴濕地，是一個經濟與環保雙贏的正確決定。

馬英九認為，近來他再次與當年為保存濕地而努力的朋友們聚首，讓他十分開心，更敬佩這些人為環境保育的付出；捨石化、留濕地，是我們共同的回憶，也是執政當局尊重民意、保護生態的經典案例，值得現在政府處理藻礁保育議題時參考。

【現場直播】 趙少康召開「地球日三問蔡英文」記者會 中廣大樓最新畫面

(中時新聞網)