中國國務委員兼外長王毅昨天與德國外交部長馬斯視訊磋商時提出，雙方應共同抵制「脫鉤逆流」，維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，也希望德國放寬對中高技術產品出口限制。

中國外交部官網新聞稿顯示，王毅在磋商過程中，先是細數中國國家主席習近平本月初與德國總理梅克爾（Angela Merkel）通話，16日又與梅克爾、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行三方視訊峰會等。

他接著表示，中德關係穩定發展，不僅符合中德、中歐利益，也有利於為世界提供更加積極的預期。

王毅說，中德作為全球主要經濟體，「應共同抵制所謂『脫鉤』逆流，共同維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，加強在貿易投資、健康衛生、清潔能源、數字（數位）經濟、5G技術安全標準等領域合作」。

王毅還說，開放不是單行道。中德、中歐經貿合作的本質是互利雙贏，可以實現優勢互補。「希望德方也對中國保持開放，放寬對華高技術產品出口限制，為中國企業在歐洲提供公平、開放、非歧視的投資環境」。

他並強調，當前形勢下，中德作為有全球影響力的大國，「要堅持維護真正的多邊主義，加強在聯合國和國際事務上的溝通協調和相互支持」。

他說，中方不贊同重新以意識形態劃線，「搞新的集團對抗，更反對搞『小圈子』，鼓吹『新冷戰』，甚至基於虛假信息任意實施單邊制裁」。中德雙方應共同做多邊主義的維護者、全球發展的貢獻者。

新聞稿並引述馬斯（Heiko Maas）表示，德方認為，「脫鉤」不符合任何一方利益，願與中方就多邊和國際事務保持緊密協調溝通，共同應對全球性問題和挑戰。

新聞稿稱，雙方同意進一步積極探討展開包括「國際健康碼」互認在內的疫情防控合作；雙方還就伊朗核問題、阿富汗、緬甸等共同關心的國際和區域問題深入交換意見。

官媒中國中央電視台新聞app（應用程式）今天的報導則顯示，這次兩國外長會晤是雙方政府磋商機制的一部分。（編輯：張淑伶）1100422

(中央社)