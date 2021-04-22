監察院今天公布最新一期廉政專刊，近日拋「台灣3座核電廠的廢水排放入海」引發爭議的駐日代表謝長廷所申報財產中，他有510萬餘元現金，存款為3407萬餘元，同時背負560萬多元購置不動產的貸款，其自創的「流體太極」也入列。

日本擬於2年後將福島核廢水排入海洋，我駐日代表謝長廷日前發文表示，抗議日本排放核廢水，但「台灣3座核電廠的廢水也是排放入海」，此說法遭原能會主委謝曉星打臉，稱謝長廷不是核能專家才說這種話，藍營則砲轟謝為「助日代表」。

監察院今天公布最新財產申報資料，謝長廷與妻子游芳枝共登記10筆土地，6筆建物，坐落於宜蘭、高雄、雙北；現金申報則有16萬2千元美元與150萬5千元日圓，折合台幣510萬4350元，和上次申報比較，一年增加56萬0510元；存款為3407萬5980元，這一年來減少237萬1746元；有價證券加上信託的股票，以一股10元計算，價值為36萬8680元。

值得注意的是，在珠寶、古董、字畫部份價值高達320萬7千元，謝長廷自創的「流體太極」也入列，這也是年過70歲的他的養生之道，不過申報價格為0元，還包含6筆著作權、一筆黃金存摺及水晶、螢火石、鰲魚雕刻。

另外，謝長廷背負560萬5710元用於購置不動產的貸款，和一年申報的資料相較，減少58萬7220元，同時也投資500萬給長惠投資公司。

去年上任高雄市長的陳其邁，和妻子吳虹共申報位於高雄的土地3筆、建物5筆，存款581萬4598元，和上次申報比較，5個月增加19.3萬，有價證券88萬2257元，兩人也有1319萬4635元債務，主要是房屋貸款與信用貸款，5個月內減少37.4萬，吳虹自身為婦產科醫師，有200萬事業投資其開設的診所。

(中時 )