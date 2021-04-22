美股全面走揚，台北股市今(22日)開高走高，盤中來到17428.15點，再創歷史新高，破紀錄的不只指數，集中市場第一個小時的成交量逾2200億元，也刷新紀錄，甚至比過去一整天的成交量來得多，據券商看盤軟體推估，今日成交量恐達6000億元。

台股開盤以17302.73點開出，上漲100.62點，台積電開盤上漲4元，開在596元，盤中拉高至598元，聯電開盤上漲1.6元，開在55元，盤中衝高到56.2元，聯發科早盤再度站回千元價位，來到1010元，近期表現強勢的中鋼以及面板、航運族群持續火熱，推升大盤指數站上17400點，再創新高，指數一度大漲逾200點。

友達今日股價來到31.5元，群創也逼近30元，來到29.9元，股價都漲逾4%，另一檔面板股彩晶今日持續攻上漲停價23.25元，航運族群也持續火熱，散裝航運新興、裕民股價都燈漲停。

台股指數今日再創新高，幾乎各族群全面上漲，激情表現讓成交值也創新高，現場直播的財經節目有投顧分析師提醒散戶投資人務必冷靜，不要追高。

(中時新聞網)