一名輕度智能障礙女子，打工時認識一名年紀較大的男子，兩人交往後不小心懷孕，男方卻因酒駕入獄，直到3個月前，男子出獄後便與她辦理結婚登記，不料，下午卻落跑，獨留她獨自扶養剛出生的女兒，靠著補助、津貼維生，為給孩子買奶粉、尿布，自己三餐只靠喝水止飢。

《社團法人愛的延續公益協會》日前在臉書分享1真實案例，今年24歲的小萱（化名），從小喪父後，家裡的經濟重擔就落在母親身上，她上有一個哥哥、下有一個弟弟，三兄妹皆患有輕度智能障礙，家境本就清寒，再加上母親罹患大腸癌及重男輕女的觀念非常嚴重，小萱國中後就搬出去住，靠打工維持生計。

小萱家裡僅剩的半罐奶粉，生活條件如此困難，令所有社工相當不捨。（圖／社團法人愛的延續公益協會臉書）

小萱去年打工時認識一名年紀較大的男子，兩人交往不慎懷孕，男子當時口頭承諾會照顧她，卻因酒駕入監服刑，留下大腹便便的小萱，隨著肚子愈來愈大，也就失去打工的收入，每天過著有一餐沒一餐的生活，甚至因營養不良差點難產，讓她積欠醫院數萬元的剖腹生產費用。

小萱獨自面對龐大的生產費用，也顧不得傷口就帶著女兒急忙出院，也沒有任何月子餐補充營養，僅靠著身障補助及育兒津貼共7000多元維生，但扣除房租、水電後，她幾乎所剩無幾，為給女兒吃飽，她把剩下的錢都拿去買奶粉、尿布，自己僅靠隔壁室友偶爾提供的泡麵果腹，或是喝水、睡覺止飢。

直到3個月前，男友終於出獄，並帶著她去戶政事務所辦理結婚登記，豈知上午才結婚，下午就以「有事要出去辦」為由，再也沒回來，只留下身分證上空有的夫妻關係，令她求助無門。

社工看到骨瘦如柴的小萱，手裡抱著出生不到3個月的女兒，偌大的套房內除了房東附帶的冰箱、衣櫥及床鋪外，一眼望盡只剩半罐奶粉、奶瓶及好心人家送的寶寶衣物，此時小萱焦急的向社工表示「女兒在發燒，能不能載我們去診所」，看著小萱眼前的生活條件及困難，社工們擔心她的育兒能力，但小萱強硬表示不願與女兒分開。

社工希望能為小萱申請低收資格，但礙於小萱已有結婚登記，只能就實際情況作申請註記，並嘗試著為社福資格解套，社工為此在臉書發文，呼籲民眾除了捐款幫忙，也可以捐贈肉鬆罐頭及沖泡式的營養品，讓每個困境的孩子都能安然成長。

(中時新聞網)