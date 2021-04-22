馬來西亞政府22日表示，藉由發行自己首支以美元計價的永續發展伊斯蘭債(sukuk)，已募得約13億美元。同時，這也是馬來西亞第一支綠色伊斯蘭主權債。

其中，通過發行10年期的伊斯蘭債籌得8億美元，定價在2.07%，高於美債同期的50個基準點以上。同時，剩下的5億美元，透過30年期方式取得，定價在3.075%，也高於美債同期的80個基準點以上。

大馬政府表示，將會依聯合國的全球永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）來從事其社會與綠色等面向發展。

東協第5大金融集團的新加坡聯昌國際銀行(CIMB)，匯豐銀行(HSBC)與美國摩根大通銀行(JP Morgan)是這次發行這次馬來西亞綠色伊斯蘭債的共同負責金融單位。

阿拉伯語中的Sukuk，泛指伊斯蘭債券。目前，馬來西亞也是全球最大的伊斯蘭債券發行國，約佔半數以上市場。

至於聯合國的SDGs，早於2014就公諸於世，主旨在消除貧窮，開發永續發展的耗用與生產。根據彭博社策略研究(BloombergNEF)統計，這種綠色債券，在2020年時，發行率大增近三成左右，市場規模並來到約7320億美元新高紀錄。

(時報資訊)