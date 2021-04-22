土耳其籍男星吳鳳（吳承鳳）與台灣女孩陳錦玉（Rynne）結婚6年，育有一對女兒，夫妻幸福組成一家四口，兩人也不吝嗇分享生活大小事，而吳鳳日前則罕見曬出妻子的素顏照，讓Rynne真實顏值被看光，不過Rynne則淡定說：「還好我平常也是超淡妝，所以也是不怕被看素顏！」

吳鳳在日前在臉書提到，有粉絲覺得老婆素顏很美，於是吳鳳就大方在臉書曬妻子的全素顏照，吳鳳也透露，雖然Rynne曾念吳鳳亂發她的照片，覺得不美，但吳鳳則放閃說：「我隨便波（PO）她的照片覺得就很漂亮啊！不是嗎？」夫妻還打賭素顏照要在24小時內蒐集到10萬讚數。

吳鳳曬老婆素顏。（圖／取材自吳鳳 Rifat臉書）

照片中，頂著素顏的陳錦玉雖然胭脂未施，不過她的肌膚相當透亮、光滑，五官俏麗，且臉上沒有太多歲月的痕跡，露出淡淡笑容的Rynne酒窩明顯，網友也大讚：「由內而外散發出的自然氣質美女」、「很美呀！皮膚狀態很好，而且是由內而外所散發的美」、「很美麗，充滿自信美哦！」、「素顏皮膚還這麼好」。

對此，陳錦玉昨（21日）則發文提到：「還好我平常也是超淡妝，所以也是不怕被看素顏！而且保持樂觀的心情，也是氣色好的關鍵！」而吳鳳曬老婆素顏，又要跟Rynne打賭，讓Rynne直呼：「是不是真的很像我的第三個孩子」，儘管照片最後僅獲得7萬多個讚，Rynne願賭服輸要煮一周的飯菜，她也直呼：「好啦！就當是練廚藝」。

陳錦玉臉書全文。（圖／取材自Rifat & Rynne 的鳳花雪月臉書）

(中時新聞網)