60歲天王劉德華縱橫演藝圈多年，拍過無數電影、戲劇作品，早年劉德華上節目時，透露張曼玉是他心中「最有風情」的女星，兩人拍過床戲，讚她是他心中最性感的女星，話鋒一轉，劉德華也承認拍過眾多床戲，曾不小心「起過反應」，但他拍戲前都會跟對手女星先說抱歉，希望對方若發現「變化」別太在意，引來小S好奇詢問曾讓劉德華「有感覺」的女星是誰。

「劉德華全球歌迷影迷會」官方微博最近挖出劉德華2007年上《康熙來了》片段，他曾和眾多女神級女星合作，免不了有許多有趣的花絮，他評論「葉德嫻最有母愛，陳玉蓮最讓他心動，梅艷芳是最哥兒們的，關之琳是最漂亮的，張曼玉是最有風情的」。

劉德華過去透露拍床戲前會先跟對手女星說聲不好意思。（圖／翻攝自康熙好經典 Youtube）

劉德華進一步解釋，過去他和張曼玉在電影《旺角卡門》有場床戲，「在這麼多人裡面，她是最性感的」，那場戲導演要求兩人裡面都不能穿，演出兩人「相好」後的場景，劉德華下半身只包了一條毛巾，而張曼玉身上只有一件薄紗，看得到身體，劇本要求劉德華伸手拉住張曼玉身上薄紗，暗示「剛剛好了一次，再來」，那場戲讓劉德華印象深刻，讚張曼玉真的是性感女神。

劉德華高EQ回應眾人笑翻。（圖／翻攝自康熙好經典 Youtube）

小S問劉德華拍過這麼多戲，是否見到女星胸部已經沒有感覺？劉德華說還是會，但會很有禮貌先跟對方提醒，希望對方如果發現他在拍戲時起反應能多包涵，先做到尊重對方，讓小S非常驚訝，下秒笑說：「我想問他跟誰的哪一場戲有讓他產生這麼激烈的感覺？」劉德華則淡定說這不能說，「沒有的那些很尷尬」，高EQ笑翻全場。

(中時新聞網)