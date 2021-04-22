日本4月13日決議福島核廢水將在2年後排放入海，引起週遭鄰國抗議。東港區漁會理事長蕭文明憂心表示，屏東縣東港鎮是台灣重要的近海、遠洋漁業基地，一旦日本排放河廢水，未來影響無法估計；蕭更直言，光核食大家就已經這麼反彈了，屆時百萬噸的核廢水排放下來，「豈不是嚇死人」。

蕭文明今日（22）接受香港媒體《中評社》訪問表示，日本排放核廢水入海，這種事情大家聽到都會反對，畢竟絕對會隨著洋流擴散到全世界，台灣必須積極去面對；大家一想到日本核食都如此反彈，甚至反彈到都不能進口了，更何況是百萬噸的核廢水排放？「豈不是嚇死人」。

東港區漁會秘書鄭福山表示，日本排核廢水入海，受創的並不只有台灣外海，因為整個太平洋公海都是漁民的作業漁場，一旦消費者產生恐慌，消費意願就會降低，就會影響到漁獲價格，慘的就是漁民，雖目前尚未受影響，但未來的影響仍是無法估計的；日本雖然願意公開受國際監督，但還是要負責任。

東港漁港現場正在整補漁船的船長們也受訪坦言，就算號召抗爭幫助不大，只能「剉勒等」，就連附近的東港漁港漁產品直銷中心（華僑市場）攤商，也對未來買氣憂心忡忡。不僅如此，東港鎮身為台灣重要的近海、遠洋漁業基地，東港區漁會漁船數共有1587艘，漁船作業遍及全球三大洋，鮪魚、旗魚、劍旗魚、鬼頭刀魚、白帶魚、加納魚、鯊魚、雜魚等皆為重要漁獲，可見影響甚鉅。

(中時新聞網)