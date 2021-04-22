清華大學為慶祝創校110周年暨在台建校65周年，音樂系管弦樂團及合唱團150位師生，5月1日將登上高雄衛武營，呈獻校慶音樂會，這是清華與竹教大合校後，音樂系師生首度登上國家級藝術殿堂。

策畫校慶音樂會的清華音樂系主任張芳宇指出，竹教大音樂系在2017年與清華大學合校後，學生素質提升，樂團的轉變與成長十分顯著，特別感謝清華校友總會理事長蔡進步及南部校友會會長吳林茂及校友們的大力支持，助學弟妹完成大型售票演出的心願。

「璀璨110-清華衛武營校慶音樂會」5月1日晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場，音樂系講師楊宜真擔任合唱團指揮，並由黃東漢指揮清華管弦樂團，演出曲目包括蕭士塔高維契節慶序曲、莫札特加冕彌撒、及德弗札克第九號新世界交響曲等名曲。

清華大學音樂系大三生陳亭屹，將在莫札特加冕彌撒曲擔綱男低音獨唱。（清大提供／羅浚濱新竹傳真）

音樂系大三學生陳亭屹是男中低音，將在莫札特加冕彌撒曲擔綱獨唱，他身材瘦削，但渾厚嗓音及爆發力，令人驚艷，光是今年初就連獲3項聲樂大獎，包括中華民國聲樂家協會2022年度新秀獎、台北南海扶輪社聲樂獨唱獎學金比賽首獎及聲協歌劇獎學金第四名。

陳亭屹表演經驗豐富，曾在台北國家音樂廳及台中國家歌劇院演出，衛武營則是初次，他說是第一次參與大型編制的彌撒曲演唱，很興奮能與其他3位獨唱老師一同合作。

清大校慶前夕走進音樂系館，可以看到合唱團學生一班班上台練唱。入夜後，管弦樂團學生們挑燈夜戰，重複演練，指揮黃東漢觀察，音樂系在合校後加入許多跨領域的學生，激發出的音樂火花，也更多元燦爛。

(中時 )