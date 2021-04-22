現代人愈來愈注重品味，西服不僅是慢工出細活的重要工藝，也深受許多男女老少所喜愛。臺北市職能發展學院與中華民國洋服同業總會，合辦的「2021全國洋服裁剪公開賽–男士西褲競賽」，將於27日在職能學院熱鬧登場。勞動局長陳信瑜表示，師傅們製作西服的工法相當細緻，值得傳承並學習，鼓勵各路好手相互切磋技藝，為西服產業再創新契機。

「穿著一套剪裁合身的手工西服，讓人感到滿滿的自信！」陳信瑜說，西裝就是現代人的戰服，穿著西服，抬頭挺胸向前大步走，相當有質感，因此手工訂製的西服，一直是身分地位的象徵，工法細緻、工序一絲不苟，從量身、布料選擇、款式打版、剪裁到縫紉，得經過數次毛胚與修正，才能達到修飾身形，每一個細節都要仰賴師傅的經驗與學問。

陳信瑜指出，手工製作西服，是高專業的傳統技藝，一定要傳承下去給新生代的年輕人，讓傳統技藝結合新時代的創新，為西服產業帶來新活力與商機。

陳信瑜表示，在自動化的新時代，一定要先擁有專業的職能技術，再作出客製化的成品，才不會擔心被機器取代；北市職能發展學院對此也辦理服裝職業訓練課程，開設「服裝構成製作班」，提供給失業待業者，學習培育專業技術，即日起至7月7日也開放報名，有興趣的民眾可上職院官網(https://www.tvdi.gov.taipei)的「職能培育/自辦招生訊息」了解詳情。

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