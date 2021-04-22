據美國之音VOA報導，白宮證實，中國國家主席習近平將參加22至23日由美國主辦的氣候峰會，不過不會安排與拜登總統進行雙邊會談。

抗擊氣候變化是拜登政府施政的重點之一，拜登總統強調綠能產業除了能對抗氣候變化、清潔環境，更能創造高薪且有工會保障的新工作崗位。白宮向全球40位國家領導人發出邀請，參加今明兩天的氣候峰會。中國政府週三21日宣佈，國家主席習近平已經接受了美國總統拜登的邀請，將通過視頻與會。

美東時間星期三上午，白宮舉辦背景簡報會，資深官員證實所有受邀領導人，包括中國國家主席習近平，都將出席峰會。不過峰會沒有安排任何雙邊會談，或任何另開視訊會議室的見面。

報導稱，對於美國願意在對抗氣候變化上投入多少資源，美國資深官員也不願先行公佈具體數字。兩天的峰會將由拜登總統的演說開場，之後將談論各國如何控制與減排溫室氣體。資深官員表示，美國佔了全球溫室氣體排放約13％，當然需要與排放另外80％的約20個主要經濟體們合作。

週四下午將聚焦討論各國如何提供資源與資金來對抗氣候變化，而除了政府經費，也要討論如何與私人企業合作，投入更多資金。美國資深官員說，過去的氣候資金討論多局限在世界銀行、雙邊國家資金等，這將是首次大規模進行一個大的資金庫（capital pool）的討論。

此外，週四下午同時也將舉辦部長級會議，將討論廣泛議題，包括如何透過自然的力量來修復環境。另外也將討論氣候安全，尤其是某些特別容易或已經受到氣候變化所害的國家，還將進行經驗分享。

週五上午將有兩個不同的議程，一個是討論技術創新，包括目前已有的以及未來的科技，並且將看看如何讓現有科技變得更加便宜，例如電動車電池的價格仍然不夠親民，必須讓大眾都能負擔，才能讓對抗氣候變化更有效率。另外也要討論如何讓世界各大城市變得更富能源效率。

最後一個議程將聚焦拜登政府關注的綠能經濟，包括如何創造新的工作，以及協助勞工學習新技術，從舊的產業轉移到新產業。資深官員表示，創造新的經濟機會與工作崗位，是拜登政府的政策核心。

除了拜登總統，還會有18位美國官員與會，包括副總統哈里斯、國務卿布林肯、總統氣候特使凱瑞、財政部長耶倫等人。除了各國政府，受邀請的還有各國的非政府組織、原住民團體代表，他們將分享親身應對與面臨氣候變化帶來的威脅與因應之道。

(中時 )