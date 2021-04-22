舊愛淪恐怖室友！去（2020）年，台中市一對情侶分手後仍協議同住，今年3月，男方竟因缺錢起歹念，對從事檳榔西施的前女友下手，不僅以束帶綑綁雙手、膠帶封口，還持刀威脅，接著拿走女方檳榔攤鑰匙，盜走櫃內包包現金9.8萬元後駕車逃逸，最後警方在循線搜查下於摩鐵逮人，台中地檢署偵結以家庭暴力之強盜罪將他起訴。

根據起訴內容指出，41歲黃姓男子與張姓檳榔西施，去年10月分手後仍一起住在台中大雅區，本來分手繼續做朋友的佳話，因黃男缺錢花用而破局。今年3月1日清晨6時許，黃男拿出膠帶作勢捆綁張女雙手，雙方因此爆發激烈口角，男子見女方不從，遂於褲子後口袋亮出刀子，要脅張女不能叫，再以束帶綁其雙手大拇指限制行動，並膠帶封口。

接著黃男搶走張女外套口袋內的汽車、檳榔攤櫃子鑰匙，盜走裝有現金9.8萬元的包包，並駕駛其轎車逃逸。不久後，所幸張女成功脫困報警，警方獲報便循線在北區汽車旅館內逮捕黃男，起獲現金、膠帶等贓證物。

黃男就逮後矢口否認犯案，辯稱自己拿錢、開車都有告知，也未捆綁她，可現場監視器畫面鐵證如山，黃男褲子後方口袋的刀柄清晰可見，張女手指處也有明顯遭勒過的痕跡，檢警因此認定黃男犯了家庭暴力的攜帶凶器加重強盜罪，並將其起訴。

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(中時新聞網)