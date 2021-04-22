海運漲勢蔓延到空運，受歐美港口塞港、貨物由海轉空的催化，航空貨運歐、美、亞洲線全線爆艙，擁有21架貨機的華航股價今飆漲停，來到22.6元的近日新高，長榮航也跟進站上2字頭，以20.95元亮燈鎖死，航空雙雄同演股價狂飆戲碼。

長賜輪卡船後，超過400艘貨櫃輪陸續到達歐洲，因空櫃趕不及回程，使得遠東地區出現貨櫃荒，許多趕出貨的業者只得海運轉空運，讓航空貨運延續3月旺季，更出現歐洲線全航點滿艙的盛況，美國線則停收貨物到本周末，亞洲線維持高檔水位。

不只歐洲線滿滿滿，美國線也因為塞港嚴重、港口準班率偏低，海運轉空運的情況也相當踴躍，市場出華航已經停收4月21日至4月23日台北到舊金山、洛杉磯的貨載，長榮航則已經滿到5月的第一週，急件貨每公斤高達460元，價格只能用誇張形容。

亞洲線雖然沒有歐美這麼誇張，但適逢五一前夕，整體艙位擁擠，每公斤價格從過去的每公斤35元拉高到55～60元間，香港、胡志明市、新加坡、金邊等地貨量也很誇張，所有棧板貨都要視艙位有沒有空位收受，紙箱貨另談。

(中時 )