《國際油價》原油亞洲電子盤不振 11:262021/04/22 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國原油庫存意外增加，加上印度及日本新冠確診病例數再次升溫，引發投資人對燃料需求可能放緩的擔憂，拖累盤中油價持續下探；周四(4/22)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.53美元，報每桶60.82美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.53美元，報每桶64.79美元。(商品行情網) 《國際金融》ASML優異財報拉抬 歐股收高 網球》納達爾三盤逆轉勝 義選手辱罵線審失格 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #美國原油庫存 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 博鰲論壇：中美經貿應避免政治化 04:102021/04/22 焦點新聞 電子投票結果搶先看！集保新制 助股民實踐股東行動主義 09:392021/04/22 財經 《晨間解盤》強者恆強 落後補漲(倫元投顧提供) 08:532021/04/22 財經 惠而浦連9季獲利優預期 上修全年財測 10:492021/04/22 財經 走路 專家推薦：最有利身體健康的有氧活動 07:422021/04/22 健康 《國際金融》加拿大央行開縮表第一槍 加元升幅飆10月高 10:352021/04/22 財經 長榮演驚奇市值進逼大立光 04:102021/04/22 財經要聞 法人撤退 小資族變心 台積一口氣跌破月線及600元 04:102021/04/22 財經要聞 力挺碳減排 大陸推綠色金融 04:102021/04/22 焦點新聞 安倍參拜靖國神社 菅義偉奉供品 04:102021/04/22 國際大事 《晨間解盤》10日線為短撐(日盛投顧提供) 09:262021/04/22 財經 財經熱門新聞 中鋼賣太早怎麼辦？分析師曝2檔賺回來 - 財經 台股激情演出1小時成交逾2200億 全天恐創近6000億天量 - 財經 台積電後下一個護國神山是誰？謝金河曝1條件就有答案 - 財經 航海王打敗股王 長榮海市值4千億超車大立光 股價飆新高 - 財經 BDI、BCI大漲 散裝船運創淡季驚人行情 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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