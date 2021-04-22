由於美國原油庫存意外增加，加上印度及日本新冠確診病例數再次升溫，引發投資人對燃料需求可能放緩的擔憂，拖累盤中油價持續下探；周四(4/22)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.53美元，報每桶60.82美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.53美元，報每桶64.79美元。(商品行情網)

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(時報資訊)

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