機器人流程自動化軟體公司UiPath周三在紐約證交所首日掛牌，終場股價上漲5.34%，收在69美元，盤中一度飆升23%。

在股票首次公開發行（IPO）交易中，該公司與其投資人進帳了13.4億美元。

UiPath周二晚間以每股56美元出售股票，高於52～54美元的IPO目標價格區間。以周三收盤價估算，UiPath市值來到358億美元。

如果承銷商認購他們所配得的股份，UiPath將成為美國軟體業有史以來規模第三大的IPO交易，僅次於雲端資料庫公司Snowflake和雲端軟體公司Qualtrics。

Snowflake去年9月首發上市時籌得39億美元，而Qualtrics今年1月自SAP剝離後上市籌得17.8億美元。

UiPath去年營收大幅成長81%，為6.08億美元，去年虧損為9240萬美元，較2019年的5.199億美元大幅縮小。此外，該公司的毛利率達89%，在軟體業亦名列前茅。

(時報資訊)