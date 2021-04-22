股東會旺季即將到來，近年股東採取電子投票方式參與議案表決趨勢逐漸成形，集保結算所強化電子投票透明度，3月底起首度在「股東e票通」平台提供電子投票結果彙整資料，股東可提前在股東會前一天下午2點，就能看到電子投票結果，供投資人查閱參考。

集保指出，此項新措施讓股東及投資人均可提前查詢所投資公司的股東會電子投票結果，不僅有效提升電子投票資訊透明度，為提升我國公司治理添加助力，也真正實踐股東行動主義，為一重要突破。

集保表示，台股去年新增開戶人數達67萬人，許多新手股東今年將首度參與股東會。如今參與股東會不一定需親自到場，使用手機透過「集保e存摺」或各家證券商下單APP，或使用電腦登入電子投票「股東e票通」網站，便能以電子投票出席維護自身股東權益。

集保指出，隨著數位化時代來臨，所有上市櫃公司自2018年起均必須提供股東電子投票管道，讓股東不必親自到場，也能藉此餐與決策。不過，股東仍須在股東會當天前往會場，才能得知現場公告的電子投票結果彙整資料。

由於大同去年股東會發生自行認定逕行剔除股東表決權、未發給部分股東表決權票及選舉票等爭議狀況，金管會對此修正「公開發行股票公司股務處理準則」，明訂公司或其代辦股務機構應於股東會開會前一日，將股東電子方式出席股數彙整編造統計表予以公告。

配合金管會提升電子投票結果資訊透明度政策，集保今年3月底起於「股東e票通」平台，提供使用電子投票的發行公司或其代辦股務機構，於股東會開會前一日下午2點公告電子投票彙整資料，供投資人查閱參考。

集保股務部經理黃蓁蓁表示，依據公司法規定，電子投票於股東會開會2天前截止，原本股東得要到股東會當天會場，才能得知電子投票結果彙整資料，現在只要在開會前天下午2點後，至「股東e票通」網站進入「電子投票公告專區」，即可提早查詢並知悉結果。

(時報資訊)