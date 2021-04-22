亞太電(3682)今日舉辦臨時股東會，董事長呂芳銘表示，有別於4G時代的499吃到飽猶「殺雞取卵」，現在5G上路，已經看到平均帳單金額等有正向成長，亞太電會力拚3~5五年要轉盈。

呂芳銘表示，台灣5G競標衝上天價，亞太電當時毅然決然退出，假設當時亞太電沒有退出，想必標金只會更高，所以結果就算亞太電沒有取得3.5GHz頻譜，但因為新電信法規允許電信業者共頻、共網、共建，透過與遠傳合作，已經站穩5G市場第一步，亞太電透過合作，等於在5G網路關鍵頻譜3.5GHz，取得80M頻譜使用權，但同時也要要支付5G頻譜跟建設相關資本支出，辦理私募目的是要讓亞太電取得5G未來經營的基礎，如果沒有合作，就幾乎是退出電信行業。

呂芳銘指出，過去幾年亞太電財務確實做得不好，但是過去4G時代因為資費價格競爭，499元殺價戰對於電信產業來說是「殺雞取卵」，呂芳銘強調，亞太電稅前息前折舊攤提前獲利(EBITDA)已經連續兩年為正數，未來投入5G頻譜跟網路建設攤提折舊，仍需一段時間，內部也設定目標，希望3~5五年要拚轉盈。

進入5G時代，呂芳銘也觀察到，5G已經看到有帶動電信三雄平均帳帳單金額有止跌反彈，亞太電去年底先以MVNO方式使用遠傳網路推出5G服務，也發現新進用戶跟平均帳單金額等有正向成長。

另外，今日也有股東問到未來是否會選擇和合併，呂芳銘表示，跟遠傳合作站穩5G第一步，併購是不排除，但現在真的沒有討論到這一塊，未來也要看狀況的發展。

(時報資訊)