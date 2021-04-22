美股結束兩天跌勢後，四大指數全面收高，也帶動台股今天開盤直接衝上17300點，盤中最高來到17428點，上漲超過220點。不過，人氣旺盛，當沖量相當大，指數高檔震盪，預估今天成交金額超過5000億元，上看5400億元。

分析師指出，台幣連續出現升值走勢，持續往28元整數關卡邁進，不過升值走勢有趨緩跡象，後續留意是否有機會突破28元，若能持續升值有利指數持續走高。

技術面觀察，昨天K線連續四天收紅後出現收黑，但5日線仍未被帶量跌破，指標仍維持高檔鈍化，因此，盤勢仍未見明顯拉回徵兆。台股今天一度出現預估量6000億元，雖然盤中預估值下降到5400多億元，注意交投是否有過熱跡象。

盤面仍維持傳產強、電子弱的走勢未改變，今天電子股除面板外，成交比重又見萎縮，持續偏弱表現，電子股以台積電(2330)為指標，台積電進入前波支撐，日KD逐步落底，下周有機會進入短多循環。傳產、航運及原物料依舊是市場焦點，天空飛的、海上漂的，都出現持續大漲，人氣指標未退潮，本周短線傳產股仍扮演盤面主流。

(時報資訊)