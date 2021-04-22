本季重返NBA機率早已相當渺茫的林書豪，日前接受《Ballin Europe》記者萊恩訪問時，提到自己前往歐洲打球的可能性，「我當然有考慮過，但我在美國長大，我的家庭則是來自亞洲，我內心裡面很大的一部分，還是想回亞洲打球！」

「我一直以來都很欣賞歐洲的籃球比賽，也想體驗待在歐洲的生活，」林書豪說，「我記得除了有一次我在歐洲度假，大約待了一個半禮拜，我從來沒在歐洲長期待過，如果能在歐洲生活應該很酷，有好幾個歐洲城市都是我很想去造訪的。」

就算本季可能無緣重返NBA，林書豪仍然相當關心本季狀態，提到年度MVP熱門人選金塊中鋒約基奇，豪哥表示，「約基奇本季表現太不可思議了，到了球季尾聲勢必很有趣，他絕對是當前年度MVP的領跑者，加上金塊戰績也不錯。」

「我想自己也會擺進本季年度MVP考慮名單的人，就是勇士球星柯瑞，他的表現是歷史等級的，」林書豪說，「當然在七六人(恩比德)或爵士(米契爾)也有不錯的年度MVP候選人，但對我而言，我的最後選擇還是約基奇。」

林書豪最後也重提上季待在大陸CBA打球經歷，「當時很有趣，在大陸打球就像當年林來瘋在紐約一樣瘋狂，就算我待在客場飯店，球迷總有辦法知道我待在哪個房間，我還需要請來保全，才有辦法走出飯店大廳，這是跟球迷之間很棒的經歷。」

(中時 )