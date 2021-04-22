今天是世界地球日，美國在台協會（AIT）舉辦「世界永續同行—永續x創新」論壇，總統蔡英文致詞指出，美國在全球減碳議題上扮演重要角色，台灣政府也積極部署2050年達到淨零排放目標的可能路徑，相關部門必須提出系統性的減碳策略。

蔡英文說，我們的重要夥伴美國、拜登總統今天即將召開氣候高峰會，美國在全球減碳議題上扮演著關鍵角色。我們都不希望極端氣候在未來變成新常態，因此有責任為氣候議題做更多努力。

蔡英文總統（右）22日出席「永續。地球解方：2021設計行動高峰會」與「美國創新中心AIC年度創新論壇」開幕活動，與美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）（左）在台上交換意見。（黃世麒攝）

美國在台協會（AIT）舉辦「世界永續同行—永續 x 創新」論壇。（楊孟立攝）

蔡英文表示，國際上正形成一股新趨勢，歐盟前年底發布歐洲綠色政綱， 提出要在2050年達成碳中和，並預計要課徵碳關稅；印太地區的日本、韓國、中國都提出淨零排放的目標時間；目前已經有超過120個國家規劃在2050年要達到淨零排放目標，透過減少碳排放降低氣候變遷速度，減少災害發生。

蔡英文總統（中）22日出席「永續。地球解方：2021設計行動高峰會」與「美國創新中心AIC年度創新論壇」開幕活動，離去時被問及與環團面談藻礁議題，僅揮揮手未表示任何意見。（黃世麒攝）

AIT處長酈英傑表示，拜登總統將氣候變遷列為美國對外政策、外交及國安政策核心，AIT也致力尋找尋找解決方案，持續與台灣合作。台美在環境保護議題上有著悠久的合作歷史，雙邊持續以全方位方式環境保護與災害因應，一同對抗氣候變遷衝擊，只要我們攜手合作，一定可以找到更多保護環境的創新解決方案。

(中時 )