台北市議員王世堅昨(21)日在政論節目上表示，原能會主委謝曉星昨日「髒水你會喝嗎」這種反提問在態度上十分傲慢，更質疑原能會到底超前部署了什麼？謝曉星表示，4年前輻射偵測中心就開始台灣近海域的輻射背景調查，跨部會平台至今也已開過5次應對會議，「針對我的態度我會檢討改進，但王議員說沒有超前部署我不能沈默。」

原能會今(22)日召開日本核廢水排放相關說明記者會。

北市議員王世堅昨日在政論節目《平論無雙》中表示，自己不會質疑謝曉星的專業，但謝回答問題的態度很有問題，例如昨天立法院教育及文化委員會中反問「髒水你會喝嗎」，反提問，態度上很傲慢，也質疑原能會到底超前部署了什麼？

謝曉星說，4年前原能會輻射偵測中心就開始進行台灣近海域的輻射背景調查，針對氚海水也已經建立監測機制，已經執行了1年多，跨部會平台至今也開過5次會，「王議員針對我態度上的批評，我虛心接受，但說看不到超前部署，我就不能不說話。」

謝曉星特別強調，日本2年後才會排放核廢水，排放前不召開記者會是因為不希望產生疲態，不過日本開始排放後，原能會每天，甚至每個星期都會說明。

(中時 )