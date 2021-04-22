長庚醫療團隊為傑先生切蛋糕，慶祝傑先生重獲新生。（林周義攝）

傑先生、傑媽媽與醫療團隊合影。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

傑先生、傑媽媽與醫療團隊合影。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

傑媽媽(中)與長庚醫護團隊合影（左為傑先生的弟弟）。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

在台工作、來自西非甘比亞的傑先生(Mr.Jarjusey），3年前確診慢性腎病變，去年開始洗腎。傑媽媽為了幫助兒子，約在1年前籌備來台，突破疫情的阻礙，今年2月飛越9000英哩，經過檢疫後順利捐腎，感謝台灣醫療團隊、政府協助兒子重生。

今年40歲的傑先生，8年前來台唸書，畢業後留台工作，是一名英文老師，3年前因血尿就醫，檢查後發現是「雙側多囊腎合併蛋白尿」，且進展到慢性腎病變第5期。在定期追蹤下，腎功能仍持續退化，去年開始洗腎。每次洗腎後都難以好好工作，醫師便提議進行腎臟移植手術。

經過家族的商量，傑媽媽決定赴台救子。由於去年正逢新冠肺炎疫情爆發，來台就醫不易，傑媽媽必須申請「特殊或緊急專案入台簽證」才能入境。在外交部、衛福部、長庚醫院協助下，陸續克服簽證申請、國際親屬關係證明等法律文件的跨國認證手續，傑媽媽終於在今年2月抵台，經過14天隔離、7天自主健康管理後，前往長庚醫院由腎臟科主治醫師郭彥志安排捐贈前評估。

郭彥志表示，依我國規定，腎臟移植需經過完整詳盡的檢查後由倫理委員會審核通過，而捐贈前的單獨會談對於僅會說曼丁卡語的傑媽媽來說是相當大的挑戰，台灣多數翻譯社也不提供此語言的服務。經馬不停蹄的協調、溝通，終在外交部亞非司的幫助下，找到了正在台北醫學大學就讀護理的甘比亞留學生前來翻譯，克服了語言上的隔閡與難關。

今年3月中旬，長庚醫院泌尿科主任劉冠麟以腹腔鏡手術摘取傑媽媽的左腎，由一般泌尿及腎臟移植科主任王敘涵醫師進行腎臟血管顯微重建移植手術後，將傑媽媽的腎臟移植給傑先生。傑媽媽術後第2天即恢復進食及活動，腎功能也正常，在術後第5天出院。傑先生術後尿量每日皆有3000-6000毫升，不再需要洗腎，術後第13天出院，定期在門診追蹤，目前腎臟功能穩定進步，下個月即能返回工作崗位。

劉冠麟指出，移植手術在外科手術中難度最高，摘取器官時為了減短缺血時間，須在有限的時間內，小心地保留腎臟及其血管輸尿管組織，腎臟植入受贈者時須仔細地重建動靜脈及輸尿管，盡快讓腎臟恢復功能，術後病患也必須規律服用抗排斥藥物。王敘涵表示，由於甘比亞飲食偏鹹，長庚醫療團隊也特別囑咐傑媽媽多留意。

林口長庚醫院副院長馮思中表示，長庚腎臟移植團隊40年來戰戰兢兢，如履薄冰地將愛傳遞給受贈者，這些接受腎臟的患者脫離血液或是腹膜透析的羈絆後，除了有較好的生活品質，也有較高的比率回到工作崗位。林口長庚國際醫療中心及泌尿科和腎臟科移植團隊很欣慰能幫助這對甘比亞母子完成心願，恢復健康，希望所有的腎友在接受治療後都能有「腎」利人生。

(中時 )