前副總統呂秀蓮今表示，明天是中國的海軍節，預期中國會動用大量的各種海軍形式，而美國的羅斯福號及澳洲、法國，都會從事軍事演習。

呂秀蓮表示，這樣的對抗下，長期以來全世界都在注意南海，還有台海的戰爭或和平，但是我們也一直覺得台灣人的NGO，好像不太在乎戰爭的樣子，對於台海會不會發生戰爭跟和平，也都不太關心，

她說，今天傍晚他們要舉行的活動，因為地球面臨的災變，不只是人為的因素，今天晚上她會專題演講，大家共同關切的是，一方面地球危機，一方面兩岸關係非常的險峻，南海也有領土，大家注意力聚在南海，也在台海。

今上午會中，呂秀蓮與全球和平聯盟台灣總會理事長唐彥博、全球和平聯盟台灣總會副理事長陳拓環，宣讀今晚活動中要發表的「台灣宣言」。

宣言強調，鑑於地球災變日甚一日，若不傾力拯救，世界末日非不可能。然而全球各國掌握權勢與財富者，仍以巧取豪奪為樂事，甚至到處點燃戰火，擴展軍備競賽。放眼天下，不只東亞的朝鮮半島與台海南海兵凶戰危，東歐烏克蘭與中東、中亞各地亦危機四伏，全然罔顧2021年全球已有1億3700萬人確診COVID-19，更有295萬人枉死的世紀浩劫。

宣言指出，身為各國領導人的英雄豪傑，請以「天下一家親」為念，努力化解國與國之恩怨，從速停止軍備競賽，有效管控分歧，共商全球治理。台灣是世界的台灣，是人權、民主、和平、愛心與高科技的柔性搖籃。我們熱愛和平，反對戰爭，拒絕淪為任何人、任何國家的殺戮戰場！

(中時 )