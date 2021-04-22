婚姻是人生大事，不過有些人結婚全靠衝動！占星網站「星座愛情運勢」分析，雙魚座、射手座、白羊座、巨蟹座的人相信一見鍾情，當他認為遇到真愛，就算認識時間不長，也不太了解對方，也會衝動想要和對方結婚，閃婚機率非常高。

▍1.雙魚座

雙魚座非常感性，對愛情的定義也全憑感覺，當他覺得自己遇到了真愛，就一定會奮不顧身地想要和對方在一起，哪怕認識的時間並不久，也沒有全面了解對方，只要感覺對了，立刻去登記結婚也不意外。雙魚座一向真愛至上，在愛情面前，其他現實條件都是浮雲，只要氣氛和感覺對了，結婚也沒什麼大不了。

▍2.射手座

射手座和閃婚聽起來好像不搭，感覺射手座應該是不願意被婚姻束縛的人，但實際上射手很重視感覺，相信一見鍾情，遇到自己想要結婚的人就去結婚，不會想太多其他的事情。射手很常憑直覺做事，外人看起來很衝動，但是對他來說，生活、愛情就要這麼灑脫，想要戀愛就戀愛，想要結婚就結婚，至於其他麻煩的事情以後再說，及時行樂最重要。

▍3.白羊座

白羊座對一個人的愛可以很熱烈，在熱戀期間很容易做出各種誇張的事情來表達自己的愛意。白羊又是很衝動的性格，會因為一時情緒到了就求婚、結婚，反正沒有什麼是白羊做不出來的。在旁人眼可能是衝動、不考慮後果，但是在白羊眼中，閃婚也是愛的表現，也是宣告幸福的一種方式，是對愛人毫無保留的愛，是想要長長久久和對方在一起，並得到親朋好友的祝福。

▍4.巨蟹座

巨蟹座真的很居家，很想擁有屬於自己的家庭，嚮往和喜歡的人共組家庭，擁有甜蜜的家庭生活。婚姻本身對巨蟹來說就很有誘惑力，這種吸引比戀愛的吸引還要大，如果這時候兩個人的感情非常好，對方也有意結婚，那麼巨蟹基本上不會拒絕，因為對他來說婚姻生活似乎比結婚對象更加有吸引力。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)