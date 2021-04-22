很多人說男女之間不存在「純友誼」，這個問題始終是一直被提起討論但無定論的熱門話題，來自日本的女星愛紗也上節目，以個人及日本文化視角貢獻想法，她表示自己是會將這條界線畫得很清的人，「1%的機會都不能給」，甚至跟男性朋友盡量不單獨約出來，要單約也會是白天、不在小空間裡共處，這點同樣來自日本的夢多也認同，表示「我們日本人真的很在意(這個)」。

愛紗、夢多日前上《今晚開讚吧》節目，分享如何把持與異姓友人之間的純友誼，愛紗說表示她在處理這塊都是把界線畫得很死，完全不給誤會空間，如果跟男生單獨約吃飯OK，但一定要是人多的場所，開放的空間，絕對不能是單獨相處在一個小包廂裡，她透露有次有個男性朋友失戀，想找她出來抒發心情，愛紗雖然跟他認識20多年了，但她堅決不單獨赴約，而是找跟他共同的朋友一起去，不然的話「我很怕他會覺得我喜歡他」。

夢多聽了愛紗說的，也點頭附議，直言：「日本人真的很在意(這件事)！」，分享自己也曾跟愛紗私下相約吃飯，兩個人是單獨約沒錯，但他們都堅持要在白天，從中午吃喝到傍晚4、5點解散，玩得很開心，也不會被誤會，兩人還異口同聲說「晚餐很危險」，單獨約吃晚餐很容易引發遐想，愛紗更爆很不喜歡跟異姓友人身體接觸，拍照搭肩已經是極限，其他的她完全不OK。

愛紗表示自覺在純友誼這方面做得很徹底，但仍有發生過慘痛案例，她有一個男性朋友是從15歲就認識的，直到5、6年前都還用電子郵件保持聯絡，不時問候對方，但就是很一般的朋友，結果某天，愛紗收到對方寄來的電郵，內容是：「我是XXX的太太，我們已經結婚了，請妳不要再Email給我老公」，讓愛紗傻眼的是，朋友根本沒讓她知道自己已婚，愛紗也馬上轉換心情，認為就不要再去打擾人家，但心裡其實納悶，覺得彼此畢竟是這麼多年的朋友，以為對方會在太太來信後，至少跟她解釋一下或說聲抱歉，但對方之後就完全失聯，「我們的友情就這樣沒了」。

(中時新聞網)