吉安鄉公所辦理天然植物精油防蚊液（膏）研習課程，將天然植物油加入蜂蠟、檜木純露，放入量杯隔水加熱，攪拌後，選用檸檬尤加利、薰衣草等香草精油調製，以提升香氣及驅蚊效果。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉公所辦理「防蚊寶」天然植物精油防蚊液（膏）研習手作課程，盼提升民眾對小黑蚊的防禦力。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

近日氣溫升高、降雨交替，花蓮特產小黑蚊肆虐，吉安鄉公所每年3、6、9月針對轄內環境進行徹底消毒工作，日前更辦理「防蚊寶」天然植物精油防蚊液（膏）研習手作課程，發揮多管齊下防禦量能，減少民眾被叮咬的情況。

小黑蚊名為「台灣鋏蠓」，是一種吸血昆蟲，好棲息潮溼地，以青苔、樹林中藍綠藻為食，花蓮山多平原少，是小黑蚊的天堂，加上其非蚊子，不會發出蚊子嗡嗡聲響外，形狀小又不易發現，等到皮膚紅腫、發癢難耐，才驚覺已被叮咬，令不少遊客戲稱小黑蚊是花蓮特「慘」，「沒被叮過別說來過花蓮」。

吉安鄉公所日前在「吉安創客棧」辦理天然植物精油防蚊液（膏）研習課程，由老師李宜蓁傳授製作秘訣，將天然植物油加入蜂蠟、檜木純露，放入量杯隔水加熱，攪拌後，選用檸檬尤加利、薰衣草等香草精油調製，以提升香氣及驅蚊效果。

鑄強國小附設幼兒園主任王瑞琪參與此次研習課程時說，小黑蚊叮咬容易干擾孩童學習情緒，除環境清潔，天然的防蚊液（膏）是最佳備用選擇，不僅適合大人使用，更能替敏感肌膚的孩童設計，希望藉由學習進而推廣到學校，讓師生減少被叮咬的情形。

志學國小5年級的陳小妹和姑姑前來製作防蚊聖品，她笑說自己很喜歡戶外活動，但是常常被咬到受不了，回到校園後，一定要和同學分享「防蚊寶」這項新利器，替夏天防蚊作業做準備。

吉安鄉長游淑貞表示，除公部門定期進行消毒工作，運用手作課程向民眾宣導日常防蚊的重要性，從自身環境落實「巡、倒、清、刷」四步驟，並使用純天然精油提升防禦力，促使防治病媒蚊孳生率更佳有效。

此外，花蓮市公所為降低小黑蚊生長密度，即起陸續於轄內公園、幼兒園及高中以下的學校等共84個處所進行藥劑噴灑作業，預計10月底前完成。

(中時 )