以設計品牌為核心的電商Pinkoi發布調查指出，在後疫情時代，許多市集與線下展會都停擺，對於設計品牌來說，跨境販售顯得更為急迫，台灣有高達83.8％的品牌對於經營跨境銷售非常感興趣，其中，「想嘗試商品販售/擴展的可能性」（74.4％）、「想擴大銷售渠道」（57.1％）是最主要的兩個原因。

Pinkoi發表問卷調查指出，有44％的亞洲品牌曾經有透過電商平台接到過海外訂單。其中，71.2％的香港品牌表示，有超過11次的跨境訂單經驗，是調查中最高比例之地區，而台灣品牌緊跟在後，有跨境訂單經驗的占比為59.8％，日本品牌則有11.3％。

跨境經驗的品牌指出，比起經營境內單一市場，多花心力經營海外市場，例如投資專業人力做多語言商品翻譯、擴大海外行銷投放、經營跨境通路等的收穫成果是值得的。

不過，跨境銷售與品牌海外經營也充滿挑戰，Pinkoi指出，多達77.1％的品牌表示，物流配送是最令人擔心的問題，再來是「與消費者的溝通與相關服務」（66.8％）、「商品宣傳/行銷」（42.8％），最後才是「跨境的當地法令規定與商品檢核等」（35.5％）。

若再細看其他項目可以發現，日本品牌將「與消費者的溝通交流」（76％）列為海外銷售時最不安的第二大項問題點，而台灣則是「商品的宣傳/行銷」（75.6％），顯示不同地區的品牌經營者因為環境與文化背景的不同，對於銷售經營上也會有不同的擔心。

(工商 )