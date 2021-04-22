新冠肺炎疫情持續，但我國疫苗施打率偏低，立法院今(22)日舉行教文會，立委吳思瑤在質詢時提問中研院院長廖俊智，是否有意願施打AZ疫苗，廖俊智直接回應：「我會打，我非常期待。」

廖俊智回應吳思瑤詢問時表示，目前尚無法確認自己是第幾類施打群體，但衛福部已前來詢問，是否有意願接受公費施打，廖俊智正面回應願意施打，吳思瑤則表達肯定，直說學術機構殿堂領導人率先投入注射疫苗，此舉相信能帶動國人施打疫苗意願。

廖俊智也提到，目前疫情趨緩，但各國疫苗施打情況與成果，進度與表現不一，因此不能掉以輕心，各界認為年底全球能恢復正常運作，這樣的認知恐怕過於樂觀，年底前也許局部國家地區能開放國際旅遊，但距離回到正常生活，還有一段距離。

至於疫情肆虐依舊，廖俊智也會報中研院相關因應研究成果。

廖俊智表示，中研院設置「病毒變異全球即時監測網」，即時監測世界各國正在發生的新興病毒變異，提供未來病毒傳播與疫苗研發考量。院內研究團隊發現病毒株有6大類，並指出第6型病毒為去年4月後，迄今全球最主要流行的新冠肺炎病毒株，同時也對英國變種新冠病毒株加以分析，藉由資料分享，讓全世界均能即時追蹤病毒變異根據。論文於去年12月發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)。

而就防疫研究成果方面，廖俊智則盤點中研院相關研發成果並指出，包含從現有藥物及保健品當中，找出5種具有抑制新冠病毒活潛力藥物，包括抗瘧疾藥物美爾奎寧(Mefloquine)、抗愛滋病藥物奈非那韋(Nelfinavir)、中草藥靈芝多體RF3、全株薄荷及全株紫蘇萃取物。論文於今年1月發表於《美國國家科學院院刊》(PNAS)

另外也首度發現《本草目》記載過的「白扁豆」，其所萃取FRIL可抓住新冠病毒表面分子，進而抑制病毒阻斷其傳播。研究提供新的抗疫研發方向，論文已方7月刊登於《細胞報告》(CellReports)。

(旺報 )