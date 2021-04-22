台東廢棄機車突起無名火 廂型車慘波及 11:412021/04/22 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市山西路一處空地不明原因起火，報案人表示由機車延燒到後方廂型車。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市山西路一處空地不明原因起火，報案人表示由機車延燒到後方廂型車。（蔡旻妤攝） 台東市山西路一處空地22日上午10時30分左右發生一起汽車火警，報案的王姓民眾表示，先是看到1輛廢棄機車起火，隨後又延燒到後方另1輛廂型車，火勢凶猛濃煙不斷竄出，此外由於起火處附近落葉多、樹林茂密，民眾更擔心火勢擴大，立即設法用水打溼樹葉進行隔離，消防隊趕到後將迅速火勢撲滅，所幸目前無人傷亡，起火原因目前正在調查中。 影》路口紅燈未及時減速 機車騎士閃車自摔死亡 國道3車追撞 2輛藍寶堅尼車頭毀慘照曝光 (中時 ) #火勢 #起火 #台東市 #機車 #延燒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勇鷹號高教機台東志航試飛 2024年再撥交33架 10:482021/04/22 政治 台東男子持有毒品 見警心虛逆向闖紅燈又飆車 11:382021/04/21 社會 樹林後站停車費過高惹民怨 交通局擬接管 14:562021/04/20 寶島 航海王打敗股王 長榮海市值4千億超車大立光 股價飆新高 09:302021/04/22 財經 Gogoro搶灘印度電動機車市場 04:102021/04/22 財經要聞 虛驚一場 信義山區工寮起火 火勢半小時撲滅 20:502021/04/21 社會 雲林4車撞一團翻漏油 為閃橫越馬路趕投胎機車伯 12:292021/04/21 社會 台東死亡車禍 貨車撞轎車駕駛噴飛車外 母親懷中滿月女嬰不治 21:522021/04/20 社會 騎士鬼切撞汽車險登出人生 嗲聲妹罵「活該」引網友暴動 14:302021/04/20 社會 特斯拉起火機率比燃油車低十倍：平均每 3.3 億公里才會發生一次火燒車事故 14:162021/04/21 汽車情報-汽車新聞 台鐵EMU300型10天內3出包 又發生鬆軔不良 13:002021/04/20 生活 社會熱門新聞 扯爆 大批黑衣人衝松山分局砸電腦追打警官 基層怒爆高層壓案 - 社會 - 旺報 黑衣人闖松山分局毆醉警砸電腦影片曝光 分局長親上火線滅火 - 社會 整座山都是大麻田 毒梟剷平關西山頭種1608株創國內紀錄 - 社會 喜宴消失25萬紅包 女員工在收禮桌一個詭異動作露餡 - 社會 國道3車追撞 2輛藍寶堅尼車頭毀慘照曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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