台東市山西路一處空地不明原因起火，報案人表示由機車延燒到後方廂型車。（蔡旻妤攝）

台東市山西路一處空地22日上午10時30分左右發生一起汽車火警，報案的王姓民眾表示，先是看到1輛廢棄機車起火，隨後又延燒到後方另1輛廂型車，火勢凶猛濃煙不斷竄出，此外由於起火處附近落葉多、樹林茂密，民眾更擔心火勢擴大，立即設法用水打溼樹葉進行隔離，消防隊趕到後將迅速火勢撲滅，所幸目前無人傷亡，起火原因目前正在調查中。

(中時 )